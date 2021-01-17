«Ливерпуль» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:2). У Фирмино дубль, Салах и Жота забили по голу

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В отложенном матче 34-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ливерпулю» (2:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.

Изначально матч был запланирован на 2 мая, но тогда он сорвался из-за протестов фанатов «МЮ» против владельцев клуба – семьи Глейзеров.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
13 мая, 22.15, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Бруну Фернандеш, 1:1 – 34 Диогу Жота, 1:2 – 45 Фирмино, 1:3 – 47 Фирмино, 2:3 – 68 Рэшфорд, 2:4 – 90 Салах.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Шоу, Линделеф, Байи (Матич, 86), Уан-Биссака, Мактомини, Погба, Фред (Гринвуд, 63), Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд.
ЛиверпульАлиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Джонс, 74), Салах (Уильямс, 90), Тиаго Алькантара, Диогу Жота (Мане, 74), Фирмино.
Предупреждения:
Байи (48), Мактомини (79), Кавани (85).

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