«Ливерпуль» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:2). У Фирмино дубль, Салах и Жота забили по голу

В отложенном матче 34-го тура Премьер-лиги уступил дома (2:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.

Изначально матч был запланирован на 2 мая, но тогда он сорвался из-за протестов фанатов «МЮ» против владельцев клуба – семьи Глейзеров.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ