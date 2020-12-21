Каменский об игре Путина в хоккей: «Он прогрессирует с каждым годом. Главное, что человек получает удовольствие»

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился впечатлениями от гала-матча Ночной хоккейной лиги.

В составе команды «Легенды хоккея» участие в игре принял президент России Владимир Путин.

«Конечно, это был большой праздник, шоу. Это игра ветеранов для зрителей, для Ночной хоккейной лиги. Каждый год проводится такая встреча.

Мы вернулись после пандемии, показали, что побеждаем ее. Мы можем спокойно играть в хоккей, собирать зрителей и получать удовольствие.

Игра Путина? Он прогрессирует с каждым годом. Главное, что человек получает удовольствие от игры в хоккей и от мероприятия. Уровень игры здесь не столько важен. Люди выходят, получают удовольствие, отвлекаются от каких-то дел, заряжаются эмоциями. Остальное неважно», – сказал Каменский.

Команда «Легенды хоккея» со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.

Путин отметился 8 голами и одним ассистом, забросив первую шайбу уже на 29-й секунде встречи.

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