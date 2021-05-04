«Ливерпуль» выйдет в ЛЧ, если выиграет все 3 матча в АПЛ, а «Лестер» не проиграет «Челси»

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» (4:2) в отложенном матче 34-го тура.

Команда тренера Юргена Клоппа занимает 5-е место и отстает от занимающего четвертое место «Челси» на 4 очка, имея матч в запасе.

Чтобы занять место в зоне Лиги чемпионов, то есть в топ-4, «Ливерпулю» нужно выигрывать все оставшиеся матчи – против «Вест Бромвича», «Бернли» и «Кристал Пэлас».

При этом «Челси» и «Лестер», которые сейчас занимают 3-е и 4-е место соответственно, проведут очный матч 18 мая. Если «Лестер» победит «Челси» или сыграет вничью, а «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, то мерсисайдцы займут четвертое место.

Если же «Челси» победит и «Астон Виллу» в 38-м туре, а «лисы» при этом выиграют у «Тоттенхэма» в заключительном матче, то при трех победах «Ливерпуля» по очкам будет такой расклад: у – 70, у «Лестера» и – по 69. Тогда все решит разница мячей, у «Ливерпуля» она сейчас +20, у «Лестера» – +21.

Стоит отметить, что «Челси» сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов. И в случае победы в турнире может получить путевку в ЛЧ на следующий сезон, даже если займет 5-е место в АПЛ.