«Мы его порвем, если он захочет». Кадыров предложил Хабибу «любой гонорар» за бой в «Ахмате», Чимаев отреагировал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил экс-чемпиону UFC в легком весе провести бой в лиге .

«В UFC Хабиб 100% порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого.

Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших и... Посмотрим. Я готов заплатить Хабибу больше гонорара, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмет. Пусть победит сильнейший», – сказал Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.

Чимаев написал: «Мы и его порвем, если он захочет».

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