Уткин об игре «Сочи» – «Зенит»: «Как Христос босиком по душе прошел. Я знаю этот сюжет – и тепло по сердцу разливается»

Журналист и блогер высказался об игре между «Сочи» и (1:2).

«Накануне игры с «Зенитом» журналисты-правдолюбы спрашивали у тренера «Сочи» Владимира Федотова, известного умением заболеть очень вовремя... Помните, как команда очень вовремя заболела перед игрой с , и матч пришлось перенести, а потом оказалось, что тренер переходит в «Сочи», и было непонятно, как играть, а тут стало сразу все понятно – есть у Федотова тонкое мастерство.

Вот его спрашивали: «Все же говорят, что вы сдадите игру». Это я упрощаю, чтобы в голове уложилось. Он говорит: «Послушайте, ну как вы себе это представляете? Как тренер может прийти к футболистам и сказать, что мы сегодня игру сдаем? Это невозможно. Как потом в глаза смотреть ребятам, объяснять им, как строить игру?» Я читаю эти слова и верю Федотову, прикладывая к другим сферам жизни.

Вот вы можете представить прораба, работающего на стройке, который приходит к своим работягам, с которыми всю жизнь и дальше с ними будет: «Ребята, сегодня бодяжим цемент». Можете себе такое представить? Я не могу. Как потом прораб будет смотреть в глаза?

Или вот сейчас в Пензенской области начинается несколько судов про фальсификацию на выборах – 70% голосов на участке вбросили. На участках кто обычно работает? Учителя. Вот вы можете представить, что это реально происходит? Учителя. В школе. Там сегодня участок, а все остальное время они передают детям знания. Они воспитывают детей – наших детей, своих детей. Чтобы они в храме воспитания могли позволить себе такие вещи – как они потом будут смотреть в глаза детям, родителям? Я не могу себе этого представить, считаю, что этого не бывает. Поэтому я верю Федотову.

Или вот уже после игры владелец «Сочи», господин Ротенберг, говорит: «Ну сколько об этом можно судачить? Ну, проиграли 4 раза из 4, но сколько можно?» Ну, допустим, живет у вас на этаже путана. Мужики к ней ходят, там дым коромыслом, милиция, видимо, в доле, не трогает – у вас дети, а там шум-гам и вообще отвратительно. Вы в очередной раз пытаетесь что-то предпринять, а она говорит: «Послушайте, ну сколько можно об этом судачить? Сколько можно об одном и том же, ей-богу? Мы все свободные люди». И будет права.

Или вот, например, многие считают, что у нас в стране воруют. И опять-таки: «Сколько можно об этом судачить? Что еще непонятно до сих пор?» Поэтому я совершенно солидарен с господином Ротенбергом.

Знаете, я люблю перечитывать книги. Сейчас поколение визуалов, но я бумер. В туалете припасена какая-то книга, которую я уже хорошо знаю, могу с любого места начать читать. Дело же не в том, чтобы узнать, кто убийца – садовник или викарий. Но иногда приятно перечитать то, что знаешь. Поэтому я получил от игры «Сочи» с «Зенитом» очень большое удовольствие, наслаждение. Это как вот, знаете, Христос босиком по душе прошел. Я прекрасно знаю этот сюжет, знаю с детства – и просто разливается тепло по сердцу. Большое спасибо всем. «Зенит» еще раз с чемпионством.

То же самое могу сказать и про игру с «Уфой». Как можно подозревать в каких-то игрищах команду ? Ведь он за честную игру. Он на телевидение ходит, столько раз кого-то разоблачал. Не может команда Талалаева... У меня даже язык не поворачивается сказать. А ведь вы знаете, что мне случалось называть игры и договорными, и переходными», – сказал Уткин.

«Сочи» умно боролся с новой схемой «Зенита», но этого мало. Азмун – топ