  Александр Головин: «Нужно переходить в Европу, если хочешь развиваться, играть в ЛЧ. Не осуждаю тех, кто хочет остаться в России: если как Акинфеев, то такая позиция мне ясна»
29

Александр Головин: «Нужно переходить в Европу, если хочешь развиваться, играть в ЛЧ. Не осуждаю тех, кто хочет остаться в России: если как Акинфеев, то такая позиция мне ясна»

Александр Головин: нужно переходить в Европу, если хочешь развиваться, играть в ЛЧ.

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался в пользу переходов российских футболистов в зарубежные клубы.

– Есть слухи о том, что Батраков будет в «Монако». Вы сказали, что, мол, пускай он уезжает, это неплохо, вы его встретите.

– Вообще с радостью.

– То есть вы за то, чтобы ребята уезжали?

– Я не осуждаю тех, кто хочет остаться в России. Это тоже нормально. Если человек хочет как Акинфеев, то такая позиция мне очень ясна. Его же звали в «Манчестер Юнайтед» и так далее.

– Он говорит, что официально никто его не приглашал.

– Я думаю, что если бы он изъявил какое-то огромное желание, пришел бы сам к президенту и сказал бы, то 100% такого уровня игрока бы взяли. Он просто хотел провести в одном клубе всю карьеру. Это вызывает большое уважение. Считаю, что это круто. Не думаю, что Акинфеев куда-то не поехал.

Но переезд – это не так легко. Допустим, человек хочет попробовать себя в других условиях в более тяжелых, захочет выйти из зоны комфорта, получить какой-то стресс. Но там не будут смотреть, какой хороший игрок ты был в России, ты там с чистого листа начинаешь. Тебе надо снова все заново доказывать. Это не так легко.

Если хочешь развиваться, играть на более высоком уровне, в той же Лиге чемпионов, в топ-5 чемпионатов, если хочешь расти, то нужно переходить, – заявил хавбек сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
