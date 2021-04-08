Конор – Порье: «Безмозглая деревенщина, бой отменяется. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя»

Бывший чемпион в двух весовых категория сообщил об отмене боя с 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Ты просто безмозглая деревенщина. 500 тысяч долларов без планов…

Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 июля. Удачи.

Моя команда делает все, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя. Тебе конец», – написал ирландец в твиттере.

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