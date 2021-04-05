ЦСКА – «Локо» в полуфинале Кубка, «Ак Барс» догнал «Авангард», Польховский уходит, смена судьи на класико, Емелин выписан из реанимации и другие новости

1. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Бетсити Кубка России. ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Крылья» – с «Ахматом». Матчи пройдут 21-22 апреля.

2. В финале Востока плотная борьба: «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом» (2-2), выиграв два матча на выезде.

3. Матч «Реал» – «Барселона» обслужит Хесус Хиль Мансано. Матеу Лаос травмировался.

4. Капитан «Авангарда» Алексей Емелин выписан из реанимации института Склифосовского. Он переведен в профильное отделение другой клиники. О трансплантации печени речь не идет. Кстати, «Авангард» направил запрос в МВД Татарстана из-за информации о наркотических веществах в крови игрока.

5. Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону, Волков переведен в резерв, у женской основы будет новый тренер по стрельбе.

6. Женская сборная России по футболу в гостях победила Португалию (1:0) в первом стыковом матче квалификации Евро-2022. Ответная игра – 13 апреля.

7. Евро-2020 пройдет со зрителями. В Будапеште намерены пустить 100% человек на матчи, Санкт-Петербург подтвердил заполняемость на 50%. Правда, 4 города пока не предоставили УЕФА информацию о допуске болельщиков.

8. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало» (4:3), Овечкин забил 727-й гол. «Рейнджерс» оказались сильнее «Айлендерс» (4:1), Панарин набрал 2 очка. «Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» (9:1), точку в матче поставил Барбашев. Все результаты дня – здесь.

9. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин точно не сыграет с «Аталантой» и, вероятно, пропустит матч против «Сассуоло».

10. «Нью-Джерси» расторгнет контракт с форвардом Никитой Гусевым. Он вновь выставлен на драфт отказов.

11. НБА. 53 очка Тейтума помогли «Бостону» дожать «Миннесоту» в овертайме, 37+15 Уильямсона помогли «Новому Орлеану» справиться с «Филадельфией» и другие результаты.

12. Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее россияне не поднимались выше 9-го места.

13. Евролига. «Зенит» обыграл «Маккаби», «Химки» в гостях уступили «Олимпиакосу». ЦСКА встретится с турецким «Фенербахче» в 1/4 финала.

14. Ушедший из «Краснодара» Мурад Мусаев может возглавить «Краснодар-2».

15. Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь». Контракт заключен по схеме «1+1».

16. Судью, взявшего автограф у Эрлинга Холанда, отстранили от работы в чемпионате Румынии.

17. «Тоттенхэм» может временно бойкотировать соцсети из-за расистских оскорблений.

Цитаты дня.

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Дмитрий Аленичев: «Тренером «Зенита» и ЦСКА никогда не буду. Может, буду сборную тренировать»

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