Евролига. «Зенит» играет с «Панатинаикосом» в решающем матче за выход в плей-офф

В понедельник, 12 апреля, в рамках отложенного матча регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает греческий «Панатинаикос».

Для выхода в 1/4 финала плей-офф клубу из Санкт-Петербурга необходима только победа.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 24-10, ЦСКА Россия – 23-10, Анадолу Эфес Турция – 22-12, Милан Италия – 21-13, Бавария Германия – 21-13, Реал Испания – 20-14, Фенербахче Турция – 20-14, Зенит Россия – 19-14, Валенсия Испания – 19-15, Баскония Испания – 18-16, Жальгирис Литва – 17-17, Олимпиакос Греция – 16-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-20, Виллербан Франция – 13-21, Альба Германия – 12-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Црвена Звезда Сербия – 10-24, Химки Россия – 4-30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – мoсковское.

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