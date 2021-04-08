НБА. «Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

В понедельник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Лидер Восточной конференции «Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом».
«Нью-Йорк» примет действующих чемпионов «Лейкерс». «Голден Стэйт» встретится дома с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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