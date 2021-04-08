НБА. «Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

В понедельник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Лидер Восточной конференции сыграет на выезде с .

примет действующих чемпионов . встретится дома с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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