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    НБА. «Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

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    В понедельник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    Лидер Восточной конференции «Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом».

    «Нью-Йорк» примет действующих чемпионов «Лейкерс». «Голден Стэйт» встретится дома с «Денвером».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Филадельфия
    Дата проведения
    13 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Лейкерс
    Дата проведения
    13 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Миннесота – Бруклин 0:0 (:)
    Дата проведения
    13 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Орландо – Сан-Антонио
    Дата проведения
    13 апреля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сакраменто
    Дата проведения
    13 апреля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Чикаго
    Дата проведения
    13 апреля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Юта – Вашингтон
    Дата проведения
    13 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    13 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Денвер
    Дата проведения
    13 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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