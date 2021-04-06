КДК рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией сообщил, что КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес вратаря Гильерме.

«Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков .

Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – сказал Смертин.

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес Гильерме. В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

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