КДК рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.
«Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака».
Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – сказал Смертин.
В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес Гильерме. В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.
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