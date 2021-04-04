Тренер Александр Волков покинул академию Евгения Плющенко после трех лет работы

Тренер Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ покидают академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщает инстаграм-аккаунт команды Волкова.

«Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко».

Мы благодарим , руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы!

Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!

Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия!» – говорится в сообщении.