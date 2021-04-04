Тренер Александр Волков покинул академию Евгения Плющенко после трех лет работы

Теги Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко Александр Волков Мартин Даженэ Фигурное катание

Тренер Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ покидают академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». 

Об этом сообщает инстаграм-аккаунт команды Волкова. 

«Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». 

Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы!

Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!

Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия!» – говорится в сообщении. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья