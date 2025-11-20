  • Спортс
  • Колосков о рейтинге ФИФА: «Объективности не вижу, это надуманная история. Никто не обращает на него внимания, уровень сборных меняется очень часто»
Колосков о рейтинге ФИФА: «Объективности не вижу, это надуманная история. Никто не обращает на него внимания, уровень сборных меняется очень часто»

Вячеслав Колосков: рейтинг ФИФА – надуманная история, объективности там нет.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает рейтинг ФИФА объективным показателем силы национальных сборных.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России переместилась с 30‑го на 33‑е место. В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеских матчах.

«На рейтинг никто не обращает внимания. Это надуманная история.

Да, конечно, рейтинг определяет возможный уровень сборных, но он меняется очень часто. Сыграл три товарищеских матча против Соломоновых островов, Бахрейна, выиграл их – поднялся в рейтинге. А кто‑то сыграл с Испанией, Францией и проиграл – рейтинг сразу понизился.

Какой‑то объективности в этом списке я не вижу», – сказал Колосков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
