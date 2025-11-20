Альба о Месси: «Лео хочет и заслуживает получить дань уважения на «Камп Ноу». Он лучший игрок в истории, все ждут этого момента»

Жорди Альба: Месси заслуживает получить дань уважения на «Камп Ноу».

Экс-защитник «Барселоны» и партнер Лионеля Месси по «Интер Майами » Жорди Альба уверен, что аргентинца должны чествовать на стадионе «блауграны».

«Он хочет, чтобы ему отдали дань уважения, и я надеюсь, что это произойдет. Он этого заслуживает, это будет замечательный праздник.

Все ждут этого момента. Он лучший игрок в истории, и «Камп Ноу » заслуживает того, чтобы снова ощутить его энергию», – заявил Альба.