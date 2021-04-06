«Я великий слепой». «Спартак» словами героя мемов Горина описал судейство в игре с «Локо»

«Спартак» опубликовал повтор эпизода с попаданием мяча в руку защитнику «Локомотива» Пабло в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

На 51-й минуте пробивал по воротам железнодорожников из пределов штрафной – мяч рикошетом от руки Пабло летел в ворота, однако вратарь Гильерме спас «Локо», отразив удар ногами.

«Спартак» сопроводил ролик цитатой героя мемов Геннадия Горина: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

В этот момент на видео всплывает титр с именами видеоассистентов главного арбитра игры : и Андрея Болотенкова.

«Спартак» взбешен работой Левникова. Клуб уверен, что защитники «Локо» дважды сыграли руками в штрафной

