«Я великий слепой». «Спартак» словами героя мемов Горина описал судейство в игре с «Локо»

«Спартак» опубликовал повтор эпизода с попаданием мяча в руку защитнику «Локомотива» Пабло в матче 25-го тура РПЛ (0:2).
На 51-й минуте Виктор Мозес пробивал по воротам железнодорожников из пределов штрафной – мяч рикошетом от руки Пабло летел в ворота, однако вратарь Гильерме спас «Локо», отразив удар ногами.
«Спартак» сопроводил ролик цитатой героя мемов Геннадия Горина: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».
В этот момент на видео всплывает титр с именами видеоассистентов главного арбитра игры Кирилла Левникова: Сергея Иванова и Андрея Болотенкова.
April 12, 2021
«Спартак» взбешен работой Левникова. Клуб уверен, что защитники «Локо» дважды сыграли руками в штрафной