Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»
Дональд Трамп выложил нейросетевое видео с Криштиану Роналду.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником. После Роналду выложил фото с Трампом.
Сегодня президент США выложил сгенерированное нейросетью видео, где Трамп и Роналду играют с футбольным мячом.
«Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!!!» – написал президент США в соцсети Truth Social, которая принадлежит компании Трампа Trump Media & Technology Group.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5046 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Дональда Трампа в Truth Social
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости