Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»

Дональд Трамп выложил нейросетевое видео с Криштиану Роналду.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником. После Роналду выложил фото с Трампом.

Сегодня президент США выложил сгенерированное нейросетью видео, где Трамп и Роналду играют с футбольным мячом.

«Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!!!» – написал президент США в соцсети Truth Social, которая принадлежит компании Трампа Trump Media & Technology Group.

«Говорят, что он GOAT». Роналду – гость Трампа в Белом доме