«Спартак» слил «Локо», «Зенит» оторвался на 7 очков, Моуринью уступил Сульшеру, «Авангард» победил «Ак Барс» и другие новости утра

1. В 25-м туре чемпионата России «Спартак» был слабее «Локомотива» (0:2) в горячем московском дерби. Смолов забил со штрафного и отдал голевой пас. Судья удалил в первом тайме защитника красно-белых Айртона. У «Спартака» есть вопросы к арбитру: апелляция будет подана по мотивам двух эпизодов с попаданием мяча в руки игрокам «Локо» в штрафной.

А «Зенит» в упорной борьбе переиграл «Сочи» (2:1) благодаря дублю Сердара Азмуна – у иранца уже 15 голов а РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 7 очков от второго места. С чемпионом все ясно?

«Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) в первом матче при Викторе Гончаренко. Дубль 37-летнего Павла Погребняка лишил «Динамо» победы над «Уралом» (2:2).

2. «Ак Барс» дома уступил «Авангарду» (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Илья Ковальчук забил на отметке 59:02 и перевел игру в овертайм. «Авангард» повел 3-2 в серии.

3. «Манчестер Юнайтед» на выезде нанес поражение «Тоттенхэму» (3:1) в 31-м туре АПЛ и сократил отставание от «Ман Сити» до 11 очков (при матче в запасе). Моуринью и Сульшер мило обменялись колкостями. Оле, говоря про Сон Хын Мина, заявил: «Если б мой сын лежал 3 минуты и не вставал без помощи 10 товарищей, я бы оставил его без ужина». Жозе ответил: «Сонни повезло, что его папа лучше Оле. Отец всегда должен кормить детей. Надо украсть еду для них – кради».

Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд» (3:0), «Вест Хэм» справился с «Лестером» (3:2) благодаря очередным голам Лингарда.

4.В НХЛ «Вашингтон» забил 8 голов «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс», «Питтсбург» победил «Нью-Джерси».

5. «Интер» выиграл у «Кальяри» (1:0) в 30-м туре Серии А и после 11 побед подряд лидирует, на 11 очков опережая «Милан». «Ювентус» сломил «Дженоа» (3:1), у Роналду случился неоднозначный эпизод с футболкой.

«Аталанта» Алексея Миранчука сделала «Фиорентину» Александра Кокорина (3:2), «Наполи» взял верх над «Сампдорией» (2:0), «Рома» – над «Болоньей» (1:0).

6. Экс-форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев перешел во «Флориду». Контракт у 28-летнего россиянина – до конца сезона, на 1 млн долларов.

7. «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в 30-м туре Ла Лиги и до предела обострил интригу. «Реал» теперь отстает всего на одно очко, «Барселона» – на два.

8. НБА. «Бостон» разнес «Денвер», совершив рывок 31:3, «Портленд» дома уступил «Майами».

9. Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич в финале турнира в Чарлстоне и впервые в карьере взяла титул WTA. 23-летняя теннисистка дебютирует в топ-30 и станет первой ракеткой России.

10. Голевой пас Александра Головина помог «Монако» крупно обыграть «Дижон» (3:0) в 32-м туре Лиги 1. У россиянина 12 (4+8) очков в 16 матчах.

11. Даниил Медведев и Маркус Рэшфорд вошли в список самых перспективных европейцев до 30 лет по версии Forbes.

12. Джо Смит победил россиянина Максима Власова и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

13. Керлинг. Сборная Россия проиграла Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира, Швеция завоевала золото.

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