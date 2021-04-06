«Локомотив» может получить техническое поражение, если появление Сухины в судейской расценят как неправомерное воздействие на судей

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС судьи Станислав Сухина Р-Спорт Футбол

Появление начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской перед матчем со «Спартаком» (2:0) может стоить красно-зеленым трех очков.

«Спартак» обратился в КДК с просьбой рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС.

Согласно содержанию этих статей, в случае расценки этих действий как неправомерного воздействия санкции могут применить как к самому Сухине (штраф до 500 тысяч рублей и отстранение от футбола), так и к «Локомотиву» – вплоть до технического поражения.

Ранее «Спартак» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть три эпизода с неназначенными пенальти. 

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