«Спартак»: «Гильерме провоцировал наших болельщиков, показывая им неприличные жесты»

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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что болельщики команды оскорбляли вратаря «Локомотива» Гильерме по ходу матча 25-го тура РПЛ (0:2).

«Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты.

Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.

Сегодня стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака».

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

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