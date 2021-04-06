«Спартак»: «Гильерме провоцировал наших болельщиков, показывая им неприличные жесты»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что болельщики команды оскорбляли вратаря Гильерме по ходу матча 25-го тура (0:2).

« неоднократно провоцировал болельщиков по ходу матча, показывая им неприличные жесты.

Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.

Сегодня стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака».

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.