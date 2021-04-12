«Торонто» обменял Барабанова в «Сан-Хосе»

Нападающий перешел из «Торонто» в .

«Мэйпл Лифс» получили форварда Антти Суомелу в качестве компенсации.

26-летний россиянин набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «+1» в 13 матчах чемпионата .

В среднем он проводил на льду за 8 минут и 37 секунд. Зарплата Барабанова – 925 тысяч долларов.

27-летний Суомела сыграл 4 матча за «Сан-Хосе» в этом сезоне и не набрал ни одного очка. Его зарплата составляет 700 тысяч долларов.

Холл в «Бостоне», Куликов в «Эдмонтоне», Барабанов в «Сан-Хосе». Онлайн дедлайна НХЛ-2021