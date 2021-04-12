Матч «Миннесота» – «Сент-Луис» перенесен из-за убийства полицейскими темнокожего

перенесла матч регулярного чемпионата между и .

Это связано с убийством полицейскими темнокожего в пригороде Миннеаполиса.

20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле, когда попытался скрыться от сотрудников полиции. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в Миннесоте.

Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал со своей девушкой. Выяснилось, что в отношении водителя был действующий ордер на арест.

Молодой человек попытался уехать, но один из полицейских выстрелил в Райта, который в результате скончался на месте.

НХЛ выразила соболезнования семье и друзьям Данте Райта. Игра между «Уайлд» и «Блюз» состоится 12 мая.