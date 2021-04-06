Рангник будет оказывать «Локомотиву» консультационные услуги

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги «Локомотиву».
62-летний специалист согласовал контракт с московским клубом, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.
Немец, который накануне посетил матч «Локо» со «Спартаком» (2:0), будет заниматься спортивной и структурной концепцией железнодорожников.
В полноценной должности в «Локомотиве» Рангник не заинтересован.
По данным Deutsche Presse-Agentur, информация о возможном назначении Рангника спортивным директором «Локо» и сведения о его финансовых запросах не соответствуют действительности.