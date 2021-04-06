Рангник будет оказывать «Локомотиву» консультационные услуги

Бывший главный тренер , и будет оказывать консультационные услуги «Локомотиву».

62-летний специалист согласовал контракт с московским клубом, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Немец, который накануне посетил матч со (2:0), будет заниматься спортивной и структурной концепцией железнодорожников.

В полноценной должности в «Локомотиве» Рангник не заинтересован.

По данным Deutsche Presse-Agentur, информация о возможном назначении Рангника спортивным директором «Локо» и сведения о его финансовых запросах не соответствуют действительности.