Рангник будет оказывать «Локомотиву» консультационные услуги

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Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги «Локомотиву».

62-летний специалист согласовал контракт с московским клубом, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Немец, который накануне посетил матч «Локо» со «Спартаком» (2:0), будет заниматься спортивной и структурной концепцией железнодорожников.

В полноценной должности в «Локомотиве» Рангник не заинтересован.

По данным Deutsche Presse-Agentur, информация о возможном назначении Рангника спортивным директором «Локо» и сведения о его финансовых запросах не соответствуют действительности.

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