«Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы – все по-прежнему на своих местах». Игонин о клубах

Бывший полузащитник «Зенита» высказал мнение о недовольстве «Спартака» судейством в матче 25-го тура с (0:2).

– Верите в заговор против ?

– Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.

Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты, – сказал Игонин.

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