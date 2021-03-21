«Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы – все по-прежнему на своих местах». Игонин о клубах

Теги Спартак Локомотив Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия судьи Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о недовольстве «Спартака» судейством в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

– Верите в заговор против «Спартака»?

– Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.

Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты, – сказал Игонин.

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