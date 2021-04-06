«Спартак» попросил применить санкции к Левникову из-за появления Сухины в судейской

Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов высказался об эпизоде с появлением начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед очным матчем команд.

«Главный судья матча и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления в судейской.

Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.



«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора со стороны Кирилла Левникова.

Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», – заявил Фетисов.

Ранее «Спартак» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть три эпизода с неназначенными пенальти.

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