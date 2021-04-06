РФС рассмотрит появление Сухины в судейской перед матчем «Локо» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС судьи Станислав Сухина Р-Спорт Ашот Хачатурянц Футбол

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина перед игрой со «Спартаком» (2:0) побывал в судейской комнате.

Это стало известно после публикации «Спартаком» видео по итогам игры. Отметим, что Сухина – бывший арбитр РПЛ.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что появление начальника команды «Локомотива» в судейской в игре со «Спартаком» будет рассмотрено: «Никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую». 

Ранее «Спартак» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть три эпизода с неназначенными пенальти. 

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