Матч между «Миннесотой» и «Бруклином» отложен из-за убийства полицейскими чернокожего

Матч между «Миннесотой» и , который был запланирован на понедельник, 12 апреля, отложен в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса.

20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле, когда попытался скрыться от сотрудников полиции. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в Миннесоте.

Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал со своей девушкой. Выяснилось, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. Молодой человек попытался уехать, но один из полицейских выстрелил в Райта, который в результате скончался на месте.

Решение о переносе матча было принято лигой после консультаций с «Миннесотой» и местными властями.

Матч между «Тимбервулвз» и «Нетс» может состояться во вторник в Миннеаполисе. Ведутся переговоры. «Нетс» играют в среду в Филадельфии, «Тимбервулвз» примут «Бакс» в среду.

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