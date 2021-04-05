«Реал» сильнее «Барсы», СКА идет к камбэку, «Лидс» шокировал Гвардиолу, «Ливерпуль» наконец победил дома, «Рубин» все ближе к еврокубкам и другие новости

1. «Реал» одержал важнейшую победу над «Барселоной» (2:1), прервал 19-матчевую серию каталонцев без поражений и догнал «Атлетико» в таблице. Бензема положил красавца пяткой (он очень давно не забивал в класико), а Кроос стал автором первого гола «Мадрида» «Барсе» со штрафного со времен Роберто Карлоса. Команда Зидана не проигрывает 13 матчей кряду, дважды за сезон «Реал» не побеждал «Барселону» 13 лет, а три победы подряд в класико фанаты «сливочных» не видели аж 43 года.

Каталонцы после игры возмущались неназначенным пенальти на Брэйтуэйте: Куман назвал нарушением явным, Серджи Роберто возмутил, что судья даже не стал обращаться к ВАР, просидевший всю игру в запасе Пике после финального свистка вышел на поле выяснять отношения. Мнения авторитетных экс-судей Ла Лиги разделились.

Стало ли это класико последним для Месси? Лео не забивает «Реалу» почти три года, 0 голов и ассистов в семи последних матчах. Хотя в 1-м тайме капитан «Барсы» едва не закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового.

2. СКА мчит к камбэку в серии с ЦСКА – вторая победа подряд и счет уже 2-3. Все решила шайба Подколзина в третьем овертайме, матч стал пятым по продолжительности в КХЛ. 19-летний форвард СКА теперь лучший бомбардир своей команды в плей-офф.

3. Первый же матч дня в АПЛ подарил сенсацию – «Лидс» в гостях сломил «Ман Сити» в добавленное время, играя вдесятером весь второй тайм и нанеся всего два удара (при 29 у «Сити»)! Бьелса честно признал, что Гвардиолу обыграл не он, а его футболисты, сам Пеп в целом своей командой остался доволен, несмотря на поражение. «Сити» по-прежнему остается набрать 11 очков в шести матчах, чтобы гарантировать чемпионство.

Наконец-то праздник на «Энфилде» – «Ливерпуль» победил дома впервые с декабря, дожав на 91-й минуте «Астон Виллу». У «красных» украли из-за выдуманного офсайда гол, у Гари Линекера уже лопнуло терпение от такой работы судей с ВАР.

«Челси» разобрался с «Кристал Пэлас» (4:1) и как минимум до игры «Вест Хэма» вернулся в топ-4.

4. В РПЛ «Рубин» в гостях победил «Ростов» (1:0) и уже дышит в спину «Локомотиву» и ЦСКА в зоне еврокубков. У Карпина всего одна победа в семи играх, на этот раз его команду подвела реализация.

«Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» (3:0) и прервала печальную серию без побед и забитых мячей. Характер игры вызвал определенные вопросы, но Шамиль Газизов над этими разговорами только посмеялся.

Гол Глушакова принес «Химкам» минимальную победу над «Тамбовом», который не может выиграть уже в 14 матчах подряд.

5. «Бавария» потеряла очки в игре с «Унионом» (1:1), пропустив на 85-й минуте, но все равной первой гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в новом сезоне. Все результаты, а также хайлайты главных матчей Бундеслиги смотрите здесь.

6. НХЛ. «Торонто» выиграл у «Оттавы», Мэттьюс первым в лиге пересек отметку 30 голов, а Михеев впервые в сезоне набрал 2 очка.

«Даллас» был сильнее «Флориды», Худобин выиграл 3-й матч подряд. Все результаты дня – здесь.

7. НБА. «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса разгромили в гостях лидера Востока «Бруклин» и другие результаты.

8. Сбор сборной России по биатлону на Камчатке под угрозой срыва, возникли некие организационные проблемы.

9. «Зенит» потерял 2,35 млрд рублей в 2020 году (больше всех в РПЛ), но при этом показал рекордную выручку.

10. Легенда Евро-2008 Дмитрий Торбинский открыл академию Torbistar в Майами на курорте Трампа.

11. Гусев покинул «Нью-Джерси». Теперь нужно поторопиться, если он хочет найти себе новую команду в НХЛ.

12. Московское «Динамо» впервые с 2008 год стало чемпионом России по волейболу, обыграв «Зенит».

13. Анна Щербакова появится на обложке международного журнала о фигурном катании.

14. Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес объявил о возвращении к гонкам, пропустив весь прошлый сезон из-за травмы.

Цитаты дня

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Василий Уткин об афише боя Волков – Ган: «Парни, кажется, скучали друг по другу. А сейчас они обнимутся и чувственно поцелуются»

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