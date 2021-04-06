Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую – после игры с «Ахматом». «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

Начальник команды «Локомотива» уже нарушал регламент в части посещения судейской комнаты в этом сезоне.

26 августа он зашел в судейскую после матча с «Ахматом» (2:3), где высказал претензии в грубой форме арбитру Игорю Панину и его бригаде.

Сухину на КДК оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на 4 матча. «Локомотив» же был оштрафован на 300 тысяч рублей, а также получил испытательный срок до конца сезона-2020/21 и матч на нейтральном поле в другом городе условно.

Если КДК посчитает, что Сухина вновь нарушил регламент в матче со «Спартаком» (0:2), вероятно, с «Ростовом» «Локо» придется играть не на своем стадионе.

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