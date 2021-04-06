«Локомотив» хочет назначить Рангника главой спортивного отдела. Немец просит 3,6 млн евро в год («Чемпионат»)

Бывший главный тренер , и в конце прошлой недели прибыл в Москву на переговоры с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», столичный клуб изучает возможность назначения немца на пост главы спортивного отдела.

«Руководители «Локомотива» заинтересованы в том, чтобы Рангник возглавил спортивный отдел клуба и был, по сути, спортивным директором», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным другого источника, 62-летний специалист хочет получать около 3,6 млн евро в год в , и его требования могут стать препятствием для сделки.

Накануне Рангник посетил матч «Локомотив» – .