«Локомотив» хочет назначить Рангника главой спортивного отдела. Немец просит 3,6 млн евро в год («Чемпионат»)

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Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник в конце прошлой недели прибыл в Москву на переговоры с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», столичный клуб изучает возможность назначения немца на пост главы спортивного отдела.

«Руководители «Локомотива» заинтересованы в том, чтобы Рангник возглавил спортивный отдел клуба и был, по сути, спортивным директором», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным другого источника, 62-летний специалист хочет получать около 3,6 млн евро в год в «Локомотиве», и его требования могут стать препятствием для сделки.

Накануне Рангник посетил матч «Локомотив» – «Спартак».

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