«Арсенал» – «Ливерпуль» – 0:2. Салах забил гол. Онлайн-трансляция

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В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Арсенал» встречается с «Ливерпулем».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арсенал – Ливерпуль 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
3 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 64 Диогу Жота, 0:2 – 68 Салах.
АрсеналЛено, Тирни (Соареш, 45), Габриэл, Чемберс, Холдинг, Парти, Эдегор, Себальос (Эль-Ненни, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77).
ЛиверпульАлиссон, Кабак, Робертсон (Диогу Жота, 61), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78).
Предупреждение:
Диогу Жота (73).

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