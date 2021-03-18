«Арсенал» – «Ливерпуль» – 0:2. Салах забил гол. Онлайн-трансляция

В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Арсенал» встречается с «Ливерпулем».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 64 Диогу Жота, 0:2 – 68 Салах.
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Арсенал –
Лено, Тирни (Соареш, 45), Габриэл, Чемберс, Холдинг, Парти, Эдегор, Себальос (Эль-Ненни, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77).
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Ливерпуль –
Алиссон, Кабак, Робертсон (Диогу Жота, 61), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78).
- Предупреждение:
- Диогу Жота (73).