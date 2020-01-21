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Sports.ru NBA

    НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Филадельфия» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

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    В субботу, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    «Даллас» Дончича и Порзингиса в гостях встретится с «Вашингтоном» Била и Уэстбрука.

    Пропустивший несколько недель центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вернуться на паркет в матче с «Миннесотой». «Сан-Антонио» Демара Дерозана примет «Индиану» Домантаса Сабониса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Даллас
    Дата проведения
    4 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    4 апреля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Кливленд
    Дата проведения
    4 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Миннесота
    Дата проведения
    4 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Индиана
    Дата проведения
    4 апреля, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Орландо
    Дата проведения
    4 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    4 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Милуоки
    Дата проведения
    4 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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