НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Филадельфия» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

В субботу, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
«Даллас» Дончича и Порзингиса в гостях встретится с «Вашингтоном» Била и Уэстбрука.
Пропустивший несколько недель центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вернуться на паркет в матче с «Миннесотой». «Сан-Антонио» Демара Дерозана примет «Индиану» Домантаса Сабониса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 4 апреля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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