НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Филадельфия» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

В субботу, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут 8 матчей.

Дончича и Порзингиса в гостях встретится с Била и Уэстбрука.

Пропустивший несколько недель центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вернуться на паркет в матче с «Миннесотой». Демара Дерозана примет «Индиану» Домантаса Сабониса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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