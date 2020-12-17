Вышел первый официальный трейлер «Космического джема 2» с участием Леброна Джеймса

3 апреля был выпущен первый официальный трейлер анимационно-игрового фильма режиссера Малкольма Ли «Космический джем 2: Новое поколение».
Главную роль в картине сыграл звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, также в фильме снялся его сын Бронни.
В фильме появятся такие персонажи «Looney Tunes», как Багз Банни, Даффи Дак, Твити, Марсианин Марвин.
Премьера запланирована на 16 июля 2021 года. Оригинальный «Космический джем» с Майклом Джорданом в главной роли вышел в 1996 году.
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