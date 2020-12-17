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    Вышел первый официальный трейлер «Космического джема 2» с участием Леброна Джеймса

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    3 апреля был выпущен первый официальный трейлер анимационно-игрового фильма режиссера Малкольма Ли «Космический джем 2: Новое поколение».

    Главную роль в картине сыграл звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, также в фильме снялся его сын Бронни.

    В фильме появятся такие персонажи «Looney Tunes», как Багз Банни, Даффи Дак, Твити, Марсианин Марвин.

    Премьера запланирована на 16 июля 2021 года. Оригинальный «Космический джем» с Майклом Джорданом в главной роли вышел в 1996 году.

    Полиция нравов кромсает команду Леброна. Теперь еще забанили скунса, он обвиняется в сексуальных домогательствах

    «Космический джем-2» еще не вышел, а его уже критикуют. Лола Банни из 2021-го потеряла грудь и шикарные ноги

    Леброн гонится за Джорданом и вне баскетбола. Стал самым популярным спортсменом в Штатах, стремится к миллиарду долларов, уже снялся в «Космическом джеме-2»

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