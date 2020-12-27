Чемпионат России. Эстафета. Команда Носковой победила, команда Сливко – 2-я, команда Мироновой и Казакевич – 4-я

Сегодня на чемпионате России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета. Победу одержала команда ХМАО-Югры.

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Женщины

Эстафета

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) – 1.13:30,0 (1+13)

2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) – 26,8 (1+10)

3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) – 56,6 (1+10)

4. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина) – 1.40,9 (2+14)

5. ХМАО-Югра лично (Алиса Пугина, Анастасия Поршнева, Владислава Гаврилова, Алина Кудисова) – 2.03,0 (0+11)

6. Красноярский край (Анна Григорьева, Наталья Гербулова, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова) – 2.11,5 (1+9)

7. ПФО (Башкортостан, Пермский край) (Екатерина Муралеева, Инна Худорожкова, Карина Бахтина, Валерия Васнецова) – 3.22,0 (0+11)

8. Мордовия (Анастасия Халиуллина, Юлия Дроздова, Полина Плюснина, Наталья Ушкина) – 4.04,6 (0+3)

9. ЦФО (Москва, Московская область) (Ольга Подчуфарова, Анастасия Гореева, Алена Вивденко, Василиса Румянцева) – 4.52,4 (0+13)