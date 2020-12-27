Чемпионат России. Эстафета. Команда Носковой победила, команда Сливко – 2-я, команда Мироновой и Казакевич – 4-я

Теги сборная России жен результаты чемпионат России Лариса Куклина Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Ольга Мощенкова (Шестерикова) Наталья Гербулова Евгения Павлова Анна Никулина Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кристина Токарева (Ильченко) Карина Талменева Наталья Ушкина Анастасия Поршнева (Морозова) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Халиуллина Валерия Васнецова Алина Клевцова Анастасия Шевченко Анна Григорьева Анастасия Гореева Ксения Довгая Резеда Сибгатуллина Алина Кудисова Биатлон

Сегодня на чемпионате России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета. Победу одержала команда ХМАО-Югры. 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Женщины

Эстафета

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) – 1.13:30,0 (1+13)

2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) – 26,8 (1+10)

3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) – 56,6 (1+10)

4. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина) – 1.40,9 (2+14)

5. ХМАО-Югра лично (Алиса Пугина, Анастасия Поршнева, Владислава Гаврилова, Алина Кудисова) – 2.03,0 (0+11)

6. Красноярский край (Анна Григорьева, Наталья Гербулова, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова) – 2.11,5 (1+9)

7. ПФО (Башкортостан, Пермский край) (Екатерина Муралеева, Инна Худорожкова, Карина Бахтина, Валерия Васнецова) – 3.22,0 (0+11)

8. Мордовия (Анастасия Халиуллина, Юлия Дроздова, Полина Плюснина, Наталья Ушкина) – 4.04,6 (0+3)

9. ЦФО (Москва, Московская область) (Ольга Подчуфарова, Анастасия Гореева, Алена Вивденко, Василиса Румянцева) – 4.52,4 (0+13)

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