«Динамо» разгромило «Уфу» – 4:0. У команды Шварца 5 побед за 6 игр в 2021-м

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Уфа Роман Нойштедтер Николай Комличенко Сандро Шварц Даниил Лесовой Константин Тюкавин Футбол

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Динамо» дома победило «Уфу» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились хавбеки Даниил Лесовой и Роман Нойштедтер, форварды Константин Тюкавин и Николай Комличенко.

Команда Сандро Шварца одержала пятую победу за шесть матчей в 2021 году. Единственное поражение случилось в игре со «Спартаком» (1:2) 13 марта.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Бетсити Кубка России.

Динамо – Уфа 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Лесовой, 2:0 – 27 Тюкавин, 3:0 – 52 Нойштедтер, 4:0 – 61, пенальти Комличенко.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Варела, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбоун, 57), Нойштедтер, Грулев (Липовой, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
УфаБеленов, Плиев, Морозов, Аликин, Мрзляк, Урунов (Голубев, 67), Милетич, Иванов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Йокич, Жамалетдинов (Андрич, 67).
Предупреждения:
Ордец (41), Плиев (43), Аликин (70), Мрзляк (85).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья