«Динамо» разгромило «Уфу» – 4:0. У команды Шварца 5 побед за 6 игр в 2021-м

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Динамо» дома победило «Уфу» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились хавбеки Даниил Лесовой и Роман Нойштедтер, форварды Константин Тюкавин и Николай Комличенко.

Команда Сандро Шварца одержала пятую победу за шесть матчей в 2021 году. Единственное поражение случилось в игре со «Спартаком» (1:2) 13 марта.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Бетсити Кубка России.

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