«Динамо» разгромило «Уфу» – 4:0. У команды Шварца 5 побед за 6 игр в 2021-м

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Динамо» дома победило «Уфу» (4:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голами отметились хавбеки Даниил Лесовой и Роман Нойштедтер, форварды Константин Тюкавин и Николай Комличенко.
Команда Сандро Шварца одержала пятую победу за шесть матчей в 2021 году. Единственное поражение случилось в игре со «Спартаком» (1:2) 13 марта.
В следующем матче «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Бетсити Кубка России.
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Лесовой, 2:0 – 27 Тюкавин, 3:0 – 52 Нойштедтер, 4:0 – 61, пенальти Комличенко.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Варела, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбоун, 57), Нойштедтер, Грулев (Липовой, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
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Уфа –
Беленов, Плиев, Морозов, Аликин, Мрзляк, Урунов (Голубев, 67), Милетич, Иванов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Йокич, Жамалетдинов (Андрич, 67).