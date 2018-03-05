Клэбо о столкновении с Большуновым в марафоне на ЧМ-2021: «Полностью уверен, что принял правильное решение, и я сделал бы это снова»

Норвежский лыжник рассказал о том, почему опубликовал видео со своей реакцией на дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

На финише Клэбо сломал палку россиянину .

– Если полностью на чистоту, то я не помню, что там говорил. За видео отвечает брат.

– Какой была реакция на видео?

– Все полыхнуло снова. Практически мне нужно было этого ожидать. Я же планировал все время снимать. Что сказано, то сказано. Не хочу тратить на это время сейчас, весь мой фокус на то, чтобы смотреть вперед и начать подготовку к олимпийскому сезону, который, разумеется, будет важным.

– Каково было снова видеть это?

– Больно и тяжело. Я полностью уверен, что принял правильное решение, и я сделал бы это снова. Это тяжело, но давайте тратить время на то, что можно изменить.

– Большунов считает, что победить должен был ты или он, но никак не . Что ты думаешь о такой реакции?

– Эмиль первым пересек линию финиша за мной. Так что это факт. Большунов может считать так, как он хочет.

– Ты довольно жестко высказался про FIS, что они приняли неправильное решение и что они тебе надоели.

– Я отвечаю за свои слова. Мне надоела FIS. Больше нечего говорить об этом.

– Собираешься делать что-то с этим в будущем?

– Они сидят там и определяют, как мы должны себя вести. С этим не так много можно поделать. Они рулят. Я должен подчиняться существующим правилам и надеюсь, что они будут четкими.

Независимо от того, будут внесены изменения или нет, я буду действовать в рамках правил и не стану ходить и злиться на , – сказал Клэбо.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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