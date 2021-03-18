«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2) благодаря голу Роналду на 79-й

В рамках 29-го тура Серии А «Торино» поделил очки с «Ювентусом» (2:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в матче открыл Федерико Кьеза, однако затем дубль сделал форвард «Торино» Антонио Санабрия. Гол Криштиану Роналду на 79-й минуте принес «Ювентусу» ничью.
Таким образом, «Юве» идет на 4-м месте в Серии А с 56 очками, столько же баллов у «Наполи», занимающего 5-е место. «Аталанта», которая провела на матч больше, в данный момент опережает команду Андреа Пирло на 2 очка, у нее 58 баллов и 3-е место.
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Войвода, Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66), Верди (Базелли, 87), Буонджорно, Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро (Рабьо, 87), Данило (Рэмзи, 71), Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Кулусевски (Бернардески, 71), Куадрадо, Кьеза, Мората, Роналду.
- Предупреждения:
- Ансальди (42), Ринкон (59), Куадрадо (68), Санабрия (83), Бернардески (90).