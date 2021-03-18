«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2) благодаря голу Роналду на 79-й

В рамках 29-го тура Серии А «Торино» поделил очки с «Ювентусом» (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче открыл Федерико Кьеза, однако затем дубль сделал форвард «Торино» Антонио Санабрия. Гол Криштиану Роналду на 79-й минуте принес «Ювентусу» ничью.

Таким образом, «Юве» идет на 4-м месте в Серии А с 56 очками, столько же баллов у «Наполи», занимающего 5-е место. «Аталанта», которая провела на матч больше, в данный момент опережает команду Андреа Пирло на 2 очка, у нее 58 баллов и 3-е место.

Таблица Серии А

Статистика Серии А