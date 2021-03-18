«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2) благодаря голу Роналду на 79-й

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В рамках 29-го тура Серии А «Торино» поделил очки с «Ювентусом» (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче открыл Федерико Кьеза, однако затем дубль сделал форвард «Торино» Антонио Санабрия. Гол Криштиану Роналду на 79-й минуте принес «Ювентусу» ничью.

Таким образом, «Юве» идет на 4-м месте в Серии А с 56 очками, столько же баллов у «Наполи», занимающего 5-е место. «Аталанта», которая провела на матч больше, в данный момент опережает команду Андреа Пирло на 2 очка, у нее 58 баллов и 3-е место.

Торино – Ювентус 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Кьеза, 1:1 – 27 Санабрия, 2:1 – 46 Санабрия, 2:2 – 79 Роналду.
ТориноСиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Войвода, Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66), Верди (Базелли, 87), Буонджорно, Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро (Рабьо, 87), Данило (Рэмзи, 71), Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Кулусевски (Бернардески, 71), Куадрадо, Кьеза, Мората, Роналду.
Предупреждения:
Ансальди (42), Ринкон (59), Куадрадо (68), Санабрия (83), Бернардески (90).

Таблица Серии А

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