Рахимов покинул «Уфу». Клуб принял его отставку

Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.
На пресс-конференции после игры Рахимов объявил, что решил подать в отставку.
«Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу», – говорится в заявлении уфимцев.
Команда не побеждает в лиге на протяжении 7 матчей подряд и, набрав 14 очков, занимает 15-е место в таблице, находясь в зоне вылета.
56-летний специалист 11 октября 2020 года был назначен главным тренером «Уфы». Он сменил Вадима Евсеева.
Рашид Рахимов покидает «Уфу»— ФК УФА (@UfaFc) April 3, 2021
На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. pic.twitter.com/SQ8tcb1fXB