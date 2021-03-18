Рахимов покинул «Уфу». Клуб принял его отставку

покидает пост главного тренера «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4) в 24-м туре .

На пресс-конференции после игры Рахимов объявил, что решил подать в отставку.

«Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу», – говорится в заявлении уфимцев.

Команда не побеждает в лиге на протяжении 7 матчей подряд и, набрав 14 очков, занимает 15-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

56-летний специалист 11 октября 2020 года был назначен главным тренером «Уфы». Он сменил Вадима Евсеева.