Берни Экклстоун: «Путин – приятнейший человек. Он в точности выполняет обещания»

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что лидеры ближневосточных стран и России верны своим обещаниям, а проблема европейских государств заключается в том, что там «слишком много демократии».

«Путин – приятнейший человек. Он из тех людей, которые делают в точности то, что обещали. Такие люди не меняют решения на полпути, а выполняют их», – сказал Экклстоун.

, который часто посещал глава государства, проводится с сезона-2014, и взнос за проведение этапа в 2018 году оценивали в 56 миллионов долларов.

Экклстоун высказался об этапах в Бахрейне и Абу-Даби, которые появились в календаре «Формулы-1» в 2000-е и также платят существенные взносы в бюджет «Ф-1»:

«Сейчас они стали частью мира, хотя до этого были очень изолированными. С финансовой точки зрения у этих людей другие ценности по сравнению с теми, кто в этом спорте давно. Очевидно, они используют бренд для продвижения своих стран. Это подходило нам и подходило им. Они поняли, что это все равно дешевле за такой уровень рекламы. Мы точно понимали, что делаем».

«Ф-1» едет в страну, где убивают журналистов, практикуют пытки и публичные казни. Все из-за $660 млн

Гонщик «Мерседеса» из Финляндии обожает Сочи за «хорошую водку и караоке». Откровение из сериала Netflix про «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram