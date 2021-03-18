Мусаев ушел из «Краснодара». Гончаренко – главный кандидат на замену («СЭ»)

Главный тренер «Краснодара» покинул свой пост после домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре , утверждает .

По информации источника, бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – главный, но не единственный кандидат на замену Мусаеву.

Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Он возглавил основную команду в 2018 году.

Под его руководством дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги и дебютировал в Лиге чемпионов.

«Думаете, я сижу спокойно, держусь за свое место?» Реакция Мусаева на 0:5 от «Ахмата» и остальной ужас