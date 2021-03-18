«Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» (0:5). Бериша сделал дубль, Ионов забил в свои

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Краснодар» крупно уступил «Ахмату» (0:5) дома.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ахмат» открыл счет уже на 5-й минуте усилиями Евгения Харина. Второй гол забил Андрей Семенов, замкнувший подачу со стандарта. Кроме того, дубль в составе «Ахмата» сделал вышедший на замену Бернард Бериша. Алексей Ионов забил в свои ворота в добавленное время.
«Краснодар» остался на 10-м месте с 34 очками. «Ахмат» набрал 32 балла и закрепился на 11-м месте.
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Вильена (Ольссон, 54), Газинский (Сулейманов, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вандерсон (Ари, 72), Берг.
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Ахмат –
Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Швец, Тимофеев (Анхель, 75), Исмаэл (Адуев, 75), Харин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Ильин (Альмаши, 60).
- Предупреждения:
- Классон (35), Чернов (81), Швец (82), Ари (83), Сулейманов (90).