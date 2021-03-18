«Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» (0:5). Бериша сделал дубль, Ионов забил в свои

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Краснодар» крупно уступил «Ахмату» (0:5) дома.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» открыл счет уже на 5-й минуте усилиями Евгения Харина. Второй гол забил Андрей Семенов, замкнувший подачу со стандарта. Кроме того, дубль в составе «Ахмата» сделал вышедший на замену Бернард Бериша. Алексей Ионов забил в свои ворота в добавленное время.

«Краснодар» остался на 10-м месте с 34 очками. «Ахмат» набрал 32 балла и закрепился на 11-м месте.

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