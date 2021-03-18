«Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» (0:5). Бериша сделал дубль, Ионов забил в свои

Теги премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru Краснодар Футбол

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Краснодар» крупно уступил «Ахмату» (0:5) дома.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» открыл счет уже на 5-й минуте усилиями Евгения Харина. Второй гол забил Андрей Семенов, замкнувший подачу со стандарта. Кроме того, дубль в составе «Ахмата» сделал вышедший на замену Бернард Бериша. Алексей Ионов забил в свои ворота в добавленное время.

«Краснодар» остался на 10-м месте с 34 очками. «Ахмат» набрал 32 балла и закрепился на 11-м месте.

Краснодар – Ахмат 0:5 (0:1, 0:4)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Харин, 0:2 – 49 Семенов, 0:3 – 51 Бериша, 0:4 – 68 Бериша, 0:5 – 90, автогол Ионов.
КраснодарСафонов, Сорокин, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Вильена (Ольссон, 54), Газинский (Сулейманов, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вандерсон (Ари, 72), Берг.
АхматГудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Швец, Тимофеев (Анхель, 75), Исмаэл (Адуев, 75), Харин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Ильин (Альмаши, 60).
Предупреждения:
Классон (35), Чернов (81), Швец (82), Ари (83), Сулейманов (90).

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