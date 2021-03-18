«Ман Сити» осталось набрать 11 очков в 7 матчах, чтобы стать чемпионом Англии

«Манчестер Сити» стал ближе к чемпионскому титулу после победы над (2:0) в 30-м туре .

Чтобы гарантировать себе итоговую победу в Премьер-лиге, «горожанам» осталось набрать 11 очков в 7 заключительных играх.

В таком случае «Ман Сити» станет чемпионом вне зависимости от результатов конкурентов.

Команда Пепа Гвардиолы на 17 очков опережает , у которого два матча в запасе. «Лестер» и , проведя на одну игру меньше, отстают от «Сити» на 18 и 23 очка соответственно.

«Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19).

У «Сити» в АПЛ остались матчи с «Лидсом» (дома), «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» (оба – на выезде), «Челси» (дома), «Ньюкаслом», «Брайтоном» (оба – на выезде) и «Эвертоном» (дома).