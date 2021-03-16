Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Эйбаром», «Вильярреал» разгромил «Гранаду» благодаря хет-трику Морено

29-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Уэской» (0:2).
В субботу, 3 апреля, «Реал» принимает «Эйбар».
В воскресенье, 4 апреля, состоится матч между «Севильей» и «Атлетико». В понедельник, 5 апреля, «Барселона» будет противостоять «Вальядолиду».
Завершится тур в среду, 7 апреля, когда состоится матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик».
29-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 0:1 – 9, пенальти Жерар Морено, 0:2 – 18 Жерар Морено, 0:3 – 60, пенальти Жерар Морено.
-
Гранада –
Руй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).
-
Вильярреал –
Асенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Жерар Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).
- Предупреждения:
- Парехо (22), Сольдадо (38), Марио Гаспар (43), Кини (45).
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Гол:
- 1:0 – 41 Асенсио.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело, Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско, Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема.
-
Эйбар –
Дмитрович, Рафа Соареш, Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон, Диоп, Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.
- Предупреждение:
- Хиль (20).
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
-
Осасуна –
Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Хуан Крус, Аридане, Торро, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Барха, Гальего, Кальери.
- Дата проведения
- 4 апреля, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 4 апреля, 17.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
-
Леванте –
Фернандес, Сон (Дани Гомес, 59), Клерк, Везу, Робер, Рочина, Радоя (Дукуре, 80), Де Фрутос, Дуарте (Мальса, 70), Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Барди, 71).
-
Уэска –
Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 63), Сиовас (Вавро, 43), Пулидо, Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Феррейро (Микель Рико, 73), Инсуа, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 64), Рафа Мир.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.