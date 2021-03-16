Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Эйбаром», «Вильярреал» разгромил «Гранаду» благодаря хет-трику Морено

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29-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Уэской» (0:2). 

В субботу, 3 апреля, «Реал» принимает «Эйбар»

В воскресенье, 4 апреля, состоится матч между «Севильей» и «Атлетико». В понедельник, 5 апреля, «Барселона» будет противостоять «Вальядолиду».

Завершится тур в среду, 7 апреля, когда состоится матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик». 

Чемпионат Испании

29-й тур

Гранада – Вильярреал 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
3 апреля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9, пенальти Жерар Морено, 0:2 – 18 Жерар Морено, 0:3 – 60, пенальти Жерар Морено.
ГранадаРуй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).
ВильярреалАсенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Жерар Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения:
Парехо (22), Сольдадо (38), Марио Гаспар (43), Кини (45).

 

Реал Мадрид – Эйбар 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
3 апреля, 17.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 41 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело, Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско, Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема.
ЭйбарДмитрович, Рафа Соареш, Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон, Диоп, Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.
Предупреждение:
Хиль (20).

 

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаЭррера, Видаль, Давид Гарсия, Хуан Крус, Аридане, Торро, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Барха, Гальего, Кальери.
ХетафеСория, Иглесиас, Джене, Шакла, Ньом, Тимор, Кукурелья, Аленья, Арамбарри, Оливера, Мата.

 

Алавес – Сельта
Дата проведения
4 апреля, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Бетис
Дата проведения
4 апреля, 17.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Валенсия
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Атлетико
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Вальядолид
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Атлетик
Дата проведения
7 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Уэска 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
2 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Рафа Мир, 0:2 – 54 Рафа Мир.
ЛевантеФернандес, Сон (Дани Гомес, 59), Клерк, Везу, Робер, Рочина, Радоя (Дукуре, 80), Де Фрутос, Дуарте (Мальса, 70), Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Барди, 71).
УэскаФернандес, Маффео (Педро Лопес, 63), Сиовас (Вавро, 43), Пулидо, Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Феррейро (Микель Рико, 73), Инсуа, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 64), Рафа Мир.
Предупреждения:
Пулидо (14), Сон (34), Сеоане (49), Рочина (60).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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