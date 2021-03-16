Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Эйбаром», «Вильярреал» разгромил «Гранаду» благодаря хет-трику Морено

29-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Уэской» (0:2).

В субботу, 3 апреля, «Реал» принимает .

В воскресенье, 4 апреля, состоится матч между «Севильей» и . В понедельник, 5 апреля, будет противостоять «Вальядолиду».

Завершится тур в среду, 7 апреля, когда состоится матч – «Атлетик».

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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