Неймар удален во 2-й раз в этой Лиге 1. Он толкнул игрока «Лилля» на 90-й минуте

«ПСЖ» уступил «Лиллю» (0:1) в 31-м туре Лиги 1
Форвард парижан Неймар был удален главным арбитром Бенуа Бастьеном в конце матча.
Сперва бразилец был предупрежден за фол на 48-й минуте, а на 90-й минуте, толкнув соперника при попытке поскорее ввести мяч из аута, получил вторую желтую карточку.
Неймар снова взялся за грязные выходки 😠— Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021
Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению 🟥 pic.twitter.com/qnIYCcvqf6
Таким образом, Неймар пропустит матч со «Страсбуром» в следующем туре Лиги 1.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар удален во второй раз. Первый случился 13 сентября 2020 года.
Подробнее со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.