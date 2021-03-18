Неймар удален во 2-й раз в этой Лиге 1. Он толкнул игрока «Лилля» на 90-й минуте

уступил «Лиллю» (0:1) в 31-м туре Лиги 1

Форвард парижан Неймар был удален главным арбитром в конце матча.

Сперва бразилец был предупрежден за фол на 48-й минуте, а на 90-й минуте, толкнув соперника при попытке поскорее ввести мяч из аута, получил вторую желтую карточку.

Неймар снова взялся за грязные выходки 😠



Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению 🟥 pic.twitter.com/qnIYCcvqf6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021

Таким образом, Неймар пропустит матч со «Страсбуром» в следующем туре Лиги 1.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар удален во второй раз. Первый случился 13 сентября 2020 года.

Подробнее со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.