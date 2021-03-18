Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии», «Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту»

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В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд уступила «Айнтрахту» (1:2), «Вольфсбург» одолел «Кельн» (1:0), а в главном матче дня встречаются «РБ Лейпциг» и «Бавария»

Завтра, 4 апреля, «Штутгарт» примет «Вердер», а завершится тур матчем двух команд из Берлина – «Униона» и «Герты». 

Чемпионат Германии

27-й тур

Боруссия Д – Айнтрахт Ф 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Голы:
0:1 – 11, автогол Шульц, 1:1 – 44 Хуммельс, 1:2 – 87 Андре Силва.
Боруссия ДХитц, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Рейньер, 80), Азар (Кнауфф, 63), Геррейру, Дилэйни, Беллингем (Дауд, 56), Джан, Холанд, Ройс (Рейна, 80).
Айнтрахт ФТрапп, Дурм (Чендлер, 74), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Баркок, 88), Соу, Юнес (Камада, 46), Андре Силва (Цубер, 89), Йович.
Предупреждения:
Костич (25), Соу (33), Роде (76).

 

Байер – Шальке 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Аларио, 2:0 – 72 Шик, 2:1 – 81 Хунтелар.
БайерГрадецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Бэйли, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Бельараби (Фримпонг, 82), Аларио (Шик, 67).
ШалькеРеннов, Стамбули, Беккер, Тиав, Айдин (Шопф, 75), Колашинац, Чалханоглу (Боздоган, 46), Маскарель, Сердар (Пасиенсия, 74), Харит, Хунтелар.
Предупреждение:
Тапсоба (73).

 

Вольфсбург – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 69 Брекало.
ВольфсбургКастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Филипп, 62), Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 90), Брекало (Жоао Виктор, 73), Баку, Вегорст.
КельнХорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Каттербах (Кайнц, 75), Якобс, Вольф (Деннис, 81), Дрекслер (Реджбечай, 66), Хектор (Андерссон, 75), Схири, Дуда (Майер, 81).
Предупреждения:
Мбабу (22), Герхардт (63), Кайнц (90).

 

Майнц – Арминия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 56, пенальти Бросински, 1:1 – 76 Фогльзаммер.
МайнцЦентнер, Бросински (да Кошта, 71), Белль (Хак, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 71), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 69), Буркардт (Салаи, 77).
АрминияОртега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (де Медина, 86), Окугава (Клос, 71), Майер (Кунце, 61), Притль, Доан, Влап (Кордова, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 86).
Предупреждения:
Белль (13), Лукоки (14), Латца (73), Баррейро (80), Хак (90).

 

Аугсбург – Хоффенхайм 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Варгас, 2:0 – 23 Хан, 2:1 – 85 Сков.
АугсбургГикевич, Фрамбергер (Педерсен, 46), Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас (Грегорич, 46), Хан, Рихтер (Оксфорд, 67).
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек, Пош, Гриллич, Ричардс (Бельфодиль, 74), Йон (Сессеньон, 46), Руди (Гачинович, 46), Самассеку (Фогт, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Бебу, Рюттер.
Предупреждения:
Самассеку (37), Хан (90).

 

РБ Лейпциг – Бавария 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 38 Горетцка.
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Айдара, Забитцер, Ольмо, Адамс, Нкунку, Форсберг.
БаварияНойер, Павар, Алаба, Зюле, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Коман, Сане.
Предупреждения:
Мукиеле (26), Киммих (33), Забитцер (38).

 

Боруссия М – Фрайбург
Дата проведения
3 апреля, 21.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Штутгарт – Вердер
Дата проведения
4 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Герта
Дата проведения
4 апреля, 19.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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