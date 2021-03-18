Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии», «Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту»

В 27-м туре Бундеслиги Дортмунд уступила (1:2), одолел «Кельн» (1:0), а в главном матче дня встречаются и .

Завтра, 4 апреля, «Штутгарт» примет «Вердер», а завершится тур матчем двух команд из Берлина – «Униона» и «Герты».

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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