Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии», «Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту»

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд уступила «Айнтрахту» (1:2), «Вольфсбург» одолел «Кельн» (1:0), а в главном матче дня встречаются «РБ Лейпциг» и «Бавария».
Завтра, 4 апреля, «Штутгарт» примет «Вердер», а завершится тур матчем двух команд из Берлина – «Униона» и «Герты».
27-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 11, автогол Шульц, 1:1 – 44 Хуммельс, 1:2 – 87 Андре Силва.
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Боруссия Д –
Хитц, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Рейньер, 80), Азар (Кнауфф, 63), Геррейру, Дилэйни, Беллингем (Дауд, 56), Джан, Холанд, Ройс (Рейна, 80).
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Дурм (Чендлер, 74), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Баркок, 88), Соу, Юнес (Камада, 46), Андре Силва (Цубер, 89), Йович.
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Бэйли, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Бельараби (Фримпонг, 82), Аларио (Шик, 67).
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Шальке –
Реннов, Стамбули, Беккер, Тиав, Айдин (Шопф, 75), Колашинац, Чалханоглу (Боздоган, 46), Маскарель, Сердар (Пасиенсия, 74), Харит, Хунтелар.
- Предупреждение:
- Тапсоба (73).
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 69 Брекало.
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Вольфсбург –
Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Филипп, 62), Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 90), Брекало (Жоао Виктор, 73), Баку, Вегорст.
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Кельн –
Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Каттербах (Кайнц, 75), Якобс, Вольф (Деннис, 81), Дрекслер (Реджбечай, 66), Хектор (Андерссон, 75), Схири, Дуда (Майер, 81).
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «Опель-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 56, пенальти Бросински, 1:1 – 76 Фогльзаммер.
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Майнц –
Центнер, Бросински (да Кошта, 71), Белль (Хак, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 71), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 69), Буркардт (Салаи, 77).
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Арминия –
Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (де Медина, 86), Окугава (Клос, 71), Майер (Кунце, 61), Притль, Доан, Влап (Кордова, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 86).
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Гикевич, Фрамбергер (Педерсен, 46), Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас (Грегорич, 46), Хан, Рихтер (Оксфорд, 67).
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек, Пош, Гриллич, Ричардс (Бельфодиль, 74), Йон (Сессеньон, 46), Руди (Гачинович, 46), Самассеку (Фогт, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Бебу, Рюттер.
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
- 0:1 – 38 Горетцка.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Айдара, Забитцер, Ольмо, Адамс, Нкунку, Форсберг.
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Бавария –
Нойер, Павар, Алаба, Зюле, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Коман, Сане.
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 4 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.