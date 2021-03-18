«Челси» разгромно проиграл «Вест Брому» – 2:5. До этого лондонцы пропустили 1 гол в 14 матчах при Тухеле

Теги Челси премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Футбол

В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Челси» проиграл «Вест Бромвич Альбион» (2:5).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

До сегодняшнего поражения «Челси» провел 14 игр под руководством тренера Томаса Тухеля и пропустил лишь 1 гол.

Челси – Вест Бромвич 2:5 (1:2, 1:3)
Дата проведения
3 апреля, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.
ЧелсиМенди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тиаго Силва, Вернер.
Вест БромвичДжонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.
Предупреждения:
Тиаго Силва (5), Диань (14), Ковачич (66).
Удаление:
Тиаго Силва (29).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья