«Челси» разгромно проиграл «Вест Брому» – 2:5. До этого лондонцы пропустили 1 гол в 14 матчах при Тухеле

В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Челси» проиграл «Вест Бромвич Альбион» (2:5).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

До сегодняшнего поражения «Челси» провел 14 игр под руководством тренера Томаса Тухеля и пропустил лишь 1 гол.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги