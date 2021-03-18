«Челси» разгромно проиграл «Вест Брому» – 2:5. До этого лондонцы пропустили 1 гол в 14 матчах при Тухеле

В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Челси» проиграл «Вест Бромвич Альбион» (2:5).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
До сегодняшнего поражения «Челси» провел 14 игр под руководством тренера Томаса Тухеля и пропустил лишь 1 гол.
- Дата проведения
- 3 апреля, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.
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Челси –
Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тиаго Силва, Вернер.
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Вест Бромвич –
Джонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.
- Предупреждения:
- Тиаго Силва (5), Диань (14), Ковачич (66).
- Удаление:
- Тиаго Силва (29).