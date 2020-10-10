Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону, Бабиков – 2-й, Цветков – 6-й

Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

Масс-старт

1. Евгений Гараничев – 43.59,0 (3)

2. Антон Бабиков – 1,7 (3)

3. Алексей Шевченко – 3,2 (4)

4. Кирилл Стрельцов – 16,8 (4)

5. Александр Поварницын – 17,4 (5)

6. Максим Цветков – 23,1 (5)

7. Максим Буртасов – 30,6 (1)

8. Дмитрий Абашев – 47,4 (1)

9. Никита Поршнев – 53,5 (5)

10. Семен Сучилов – 54,4 (3)

11. Дмитрий Иванов – 55,4 (4)

12. Кирилл Бажин – 57,0 (4)...

18. Карим Халили – 2.13,2 (5)...

21. Евгений Идинов – 2.23,4 (5)