Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону, Бабиков – 2-й, Цветков – 6-й

Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Мужчины
Масс-старт
1. Евгений Гараничев – 43.59,0 (3)
2. Антон Бабиков – 1,7 (3)
3. Алексей Шевченко – 3,2 (4)
4. Кирилл Стрельцов – 16,8 (4)
5. Александр Поварницын – 17,4 (5)
6. Максим Цветков – 23,1 (5)
7. Максим Буртасов – 30,6 (1)
8. Дмитрий Абашев – 47,4 (1)
9. Никита Поршнев – 53,5 (5)
10. Семен Сучилов – 54,4 (3)
11. Дмитрий Иванов – 55,4 (4)
12. Кирилл Бажин – 57,0 (4)...
18. Карим Халили – 2.13,2 (5)...
21. Евгений Идинов – 2.23,4 (5)