Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону, Бабиков – 2-й, Цветков – 6-й

Теги результаты чемпионат России Евгений Гараничев Александр Логинов Максим Буртасов Антон Бабиков Вадим Филимонов Максим Цветков Семен Сучилов Евгений Идинов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Алексей Шевченко Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Кирилл Бажин Биатлон

Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

Масс-старт

1. Евгений Гараничев – 43.59,0 (3)

2. Антон Бабиков – 1,7 (3)

3. Алексей Шевченко – 3,2 (4)

4. Кирилл Стрельцов – 16,8 (4)

5. Александр Поварницын – 17,4 (5)

6. Максим Цветков – 23,1 (5)

7. Максим Буртасов – 30,6 (1)

8. Дмитрий Абашев – 47,4 (1)

9. Никита Поршнев – 53,5 (5)

10. Семен Сучилов – 54,4 (3)

11. Дмитрий Иванов – 55,4 (4)

12. Кирилл Бажин – 57,0 (4)...

18. Карим Халили – 2.13,2 (5)...

21. Евгений Идинов – 2.23,4 (5)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья