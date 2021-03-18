Дмитрий Сычев: «Дзюба поставил критиков на место. Он радует всех нас»

Бывший нападающий «Локомотива» оценил игру форварда за сборную России в марте.

«Никто не смог представить такой игры Дзюбы в сборной России, но это комплимент ему, всех критиков поставил на место. Он радует всех нас, наверняка побьет рекорд Саши Кержакова.

Выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022? Думаю, мы должны радоваться тому, что имеем. Со Словакией – бывает… Было бы скучно, если бы набрали 9 очков и не о чем было говорить», – сказал Сычев.

В трех последних матчах за сборную Дзюба забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Теперь у него 29 голов за национальную команду, у лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова – 30.