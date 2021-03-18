Мурад Мусаев: «Мой последний матч во главе «Краснодара» был сегодня. Клуб навсегда в моем сердце»

прокомментировал уход с поста главного тренера «Краснодара».

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу [Галицкому] за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.

Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» – сказал Мусаев.

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