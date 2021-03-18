«Реал» продлил серию побед до 4 матчей, обыграв «Эйбар» (2:0)

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В рамках 29-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» победил «Эйбар» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились хавбек Марко Асенсио и форвард Карим Бензема.

Мадридцы продлили серию побед до 4 матчей. Ранее были обыграны «Эльче» и «Сельта» в Ла Лиге, а также «Аталанта» в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Ливерпулем» – это случится 6 апреля.

Реал Мадрид – Эйбар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 апреля, 17.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Асенсио, 2:0 – 73 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело (Винисиус Жуниор, 68), Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско (Аррибас, 68), Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80).
ЭйбарДмитрович, Рафа Соареш (Хосе Анхель, 81), Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон (Родригес, 76), Диоп (Атьенса, 76), Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.
Предупреждения:
Хиль (20), Посо (90).

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