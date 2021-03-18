«Реал» продлил серию побед до 4 матчей, обыграв «Эйбар» (2:0)

В рамках 29-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» победил «Эйбар» (2:0).

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились хавбек Марко Асенсио и форвард Карим Бензема.

Мадридцы продлили серию побед до 4 матчей. Ранее были обыграны «Эльче» и «Сельта» в Ла Лиге, а также «Аталанта» в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Ливерпулем» – это случится 6 апреля.

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