«Реал» продлил серию побед до 4 матчей, обыграв «Эйбар» (2:0)

В рамках 29-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» победил «Эйбар» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голами отметились хавбек Марко Асенсио и форвард Карим Бензема.
Мадридцы продлили серию побед до 4 матчей. Ранее были обыграны «Эльче» и «Сельта» в Ла Лиге, а также «Аталанта» в Лиге чемпионов.
В следующем матче «Реал» сыграет с «Ливерпулем» – это случится 6 апреля.
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело (Винисиус Жуниор, 68), Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско (Аррибас, 68), Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80).
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Эйбар –
Дмитрович, Рафа Соареш (Хосе Анхель, 81), Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон (Родригес, 76), Диоп (Атьенса, 76), Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.