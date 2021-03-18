Гершкович о Спаллетти, Адвокате, Виллаш-Боаше: «Они работали в «Зените», где лучшие финансовые условия. Хотел бы посмотреть на них в Перми или Уфе»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о работе иностранных специалистов в России.

– Вы, мягко говоря, не большой поклонник иностранных тренеров, а в сейчас как раз такой и работает.

– Всегда придерживался мнения, что тренер должен знать язык и традиции. Дело в том, что секретов в тренировочном процессе сейчас практически нет. А вот умение создать коллектив и управлять им – это идет через знание психологии и душ людей, с которыми ты работаешь.

Но сейчас, слава богу, у «Динамо» есть какой-то всплеск. Посмотрим, как все будет развиваться, но Шварцу надо обязательно учить язык.

– в свое время удалось блистательно воздействовать на психологию игроков сборной России, в корне ее изменить, хотя по-русски он так и не заговорил.

– Из всех тренеров из-за рубежа, которые у нас работали, лучшие впечатления у меня остались именно от Хиддинка. Если бы он знал язык, его результаты вообще были бы сумасшедшими. Но и так рядом с ним работали два уважаемых в российском футболе человека, через которых он и мог воздействовать на игроков, – Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

Также Хиддинка отличает то, что он с первого дня думал не только о результате сборной, но и о развитии футбола в нашей стране. Знаю это, так как мы несколько раз встречались. И пусть в его докладах были спорные вещи, но он в этом плане разработал целую программу. Больше никто из тренеров-иностранцев так не делал. Если говорить о них, то кто у нас достиг успеха, кроме Гуса?

– Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, , становились чемпионами России.

– Кроме Карреры, они все работали в одном клубе – , где лучшие финансовые условия, лучшая инфраструктура, лучшие игроки. Хотел бы посмотреть, как бы они работали в условной Перми или Уфе. Как приехали бы и за счет своего мастерства подняли команды на новый уровень. Но такого же нет.

Я не против иностранных тренеров, но если мы их приглашаем, то они должны быть уровня Хиддинка. А у нас за все время было порядка сорока тренеров из-за рубежа. Многих из них непонятно откуда и зачем сюда приглашали, – заявил Гершкович.